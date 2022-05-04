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Beyoğlu'ndaki o görüntülere 97 gözaltı

Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye 277’şer lira ceza kesildi

04 Mayıs 2022 08:14

İstanbul Beyoğlu’nda önceki gün kalabalık bir grup yabancı uyruklu kişinin, trans ve travestilerin yaşadığı bir apartmanın önüne gelip, evden çıkmaları için tezahürat yaptığı görüntülerin ardından 97 kişi gö alındı.

Küçük Bayram sokakta çekilen görüntülerin paylaşılması sosyal medyada gündem oldu. Çok tartışılan görüntüler üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre kontrollerde 37’si Afganistan, 18’i Suriye, 18’i Pakistan, 8’i Bangladeş, 6’sı Filistin ve 10’u farklı ülke uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Kaçaklarla ilgili sınırdışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye de 277’şer lira ceza kesildi.

Provokasyon uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medyada kendilerini Afgan, Pakistanlı gibi gösterenlerin iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yayımladığını belirterek, “Bu operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek” diye açıklama yaptı.

İstanbul BeyoğluTranslargöçmenlerKüçük Bayram sokakgözaltı

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