T24 LogoT24 Logo
Haberler

99 yaşındaki kadın Koronavirüs'ü iki haftada yendi

16 Nisan 2020 10:16

İstanbul'da yaşayan 99 yaşındaki Halide Dereli iki haftalık tedavisinin ardından Koronavirüs'ü yenerek hastaneden taburcu oldu.

İstanbul Ataşehir’de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Debreli hastaneye götürüldü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri yapılan yaşlı kadının yeni tip Koronavirüs(Covid-19) testi pozitif çıktı. Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Dereli'nin iki haftanın sonunda yapılan testlerde Koronavirüsü yendiği anlaşıldı. Yaşlı kadın, hastaneden taburcu edilerek ambulansla sağlık tedbirleri alınarak evine getirdi.

Yaşlı kadına hastalığı süresi boyunca refakat eden kızı Halime Debreli, “Bir haftadır hastanedeydik, şimdi çıktık. Ateşi çıktı, iki üç gün evde kaldık. Ambulansı aradığımızda hastaneye şu an getirmeyin, ‘Korona değilse bile olur’ dediler. Sonra ateşi kırka yükselince mecbur götürdük, test de pozitif çıktı. Sekiz gün kaldık, şu anda bizde bir şey yok. Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi” ifadelerini kullandı.(İHA)

ETİKETLER

halide derelikoronavirüs99 yaşındaki kadınistanbulataşehircovid 19

Diğer Videolar

Bodrum'da görülen hayvan jaguar sanılmıştı; gerçek ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda silahlı kavga: Yaralının yere yığıldığı anlar kamerada

Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Galatasaraylı çocuktan 'Ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi?' diyen Kılıçdaroğlu'na: "İkimiz de insanız sonuçta"

Adaçayı ve kekik toplarken gök taşı bulduğunu iddia etti

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kreşler için kriterler belirlendi: En fazla 10 çocuk olacak, 4...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara başlıyor; işte satışa açılan seferler...

Murat Yetkin yazdı: Endişe verici gelişmeler; ikinci Ergenekon süreci mi?...

İçişleri Bakanlığı'ndan park, restoran ve kafelere ilişkin genelge...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24