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95 yaşında Koronavirüs'ü yendi

06 Nisan 2020 17:46

İzmir’de Koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki adam hastalığı yenip taburcu oldu. 95 yaşındaki İsmail amca hastaneden oynayarak ayrıldı. O anları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında kayıp sayısı artarken umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. İzmir’deki bir hastanede Koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki bir adam, zorlu süreci atlatarak hastalığı yendi. Doktorların alkışları eşliğinde taburcu olan İsmail amca, hastaneden oynayarak çıktı.

95 yaşındaki İsmail amcanın taburcu olduğu anki görüntüleri ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan, görüntülere “İzmir’de yaşayan 95 yaşındaki İsmail amcamız da korona virüs tedavisini başarıyla tamamladı” notunu düştü.

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