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95. bölüm fragmanı | Survivor'da ortam gerildi!

02 Haziran 2020 11:29

Survivor 2020'nin 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken ise Evrim ile tartışan Barış'ın sinirlenerek yaptığı hareket...

Survivor 2020’nin 2 Haziran Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde iletişim ödülü ve eleme konseyi heyecanı yaşanacak.

Fragmana göre Gönüllüler takımından Barış ile Evrim arasında tartışma yaşanıyor. Evrim’in “Sen ne zaman oynayacaksın? Haydi bir oyna artık” sözleri üzerine Barış çılgına dönüyor. Eline matarayı alarak Evrim’e doğru kaldıran Barış, “Beni delirtme. Sakatım sakat” diye bağırıyor. Araya giren Yasin ise Barış’ı Evrim’in yanından uzaklaştırıyor. Barış ise matarayı yere fırlatıyor.

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