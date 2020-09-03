93 yaşındaki hasta Koronavirüsü 7 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Şakire Yalçın, yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu. 7 gün içerisinde virüsü yenen Yalçın, sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlandı.

Hastanın tedavisi hakkında bilgi veren Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Demir, "Filyasyon ekiplerinin denetimleri sonucu gelen bir hastamızdı. Çekilen tomografi sonrası yaygın tutulumları vardı. Hastayı yatırarak tedavi etmeye karar verdik. Genel durumunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 93 yaşında olmasından dolayı muhtemel olumsuzluğa karşı hazırlıklıydık. Bu süreci iyi atlattık ve teyzemizi taburcu ettik" dedi.



