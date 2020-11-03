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91 saat sonra enkazdan sağ çıkan Ayda'nın ilk isteği: Köfte ayran

"Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor"

03 Kasım 2020 11:44

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk isteği köfte ayran oldu. 

Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulansta çekilmiş görüntüleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Ayda, ambulanstaki sağlık görevlileri ile konuşuyor. 

Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Bakan Koca görüntüleri "Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" ifadeleriyle paylaştı. 

TIKLAYIN - AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı

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