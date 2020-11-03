91 saat sonra enkazdan sağ çıkan Ayda'nın ilk isteği: Köfte ayran

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk isteği köfte ayran oldu.

Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulansta çekilmiş görüntüleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Ayda, ambulanstaki sağlık görevlileri ile konuşuyor.

Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Bakan Koca görüntüleri "Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" ifadeleriyle paylaştı.

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