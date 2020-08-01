90 yaşında Koronavirüsü yendi, uyarıda bulundu

01 Ağustos 2020 11:39
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 90 yaşındaki İsmail Göl, 34 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.
7 çocuk babası İsmail Göl, geçen 20 Haziran'da yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Göl, hastanede tedavi altına alındı. 34 gün süren tedavinin ardından İsmail Göl, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
İsmail Göl, edindiği tecrübe üzerine Koronavirüse karşı tavsiye ve uyarılarda bulundu.
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