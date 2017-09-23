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90 saniyede Su-57 savaş uçağı

23 Eylül 2017 16:54

Rus Sukhoi tasarım bürosu tarafından üretilen tek kişilik, iki motorlu Su-57 uçağının fırlatma koltuğu pilotunu herhangi bir yükseklikte, hatta karada dahi kurtarıp bir sonraki görevi pilotsuz gerçekleştirebiliyor. Yeni radarı sayesinde diğer hava araçlarından çok daha iyi bir şekilde kara, hava ve denizdeki tüm hedefleri tespit ve imha edebiliyor. Saatte 2 bin 600 kilometre hızla uçup 5 bin 500 kilometre mesafe kat edebiliyor, yüklü ağırlığı ise 25 bin kilogram. Sanal ikinci pilota sahip uçak, kısa süreli kalkış ve inişi yapmasının yanı sıra düşük radar görünürlüğü ile de üstünlük sağlıyor.

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90 saniyede Su-57 savaş uçağı

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