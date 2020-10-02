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9 ay önce eşini kaybetti; kendi mezarını kazdırdı: Hatırana hep değer vereceğim

"Her gece rüyama giriyor"

02 Ekim 2020 17:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi'nde yaşayan adam, 9 ay önce vefat eden eşinin hasretine dayanamadığını söyleyerek, kendi mezarını kazdırdı. Mezarının başına "Merak etme, yakında geleceğim. Biraz işim var, görüp de geleceğim" yazılı tabela diktirdi. 

Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi'nde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hamza Koçyiğit'in şeker hastası eşi Gülser Koçyiğit, 9 ay önce 72 yaşında yaşamını yitirdi. Eşine çok düşkün olduğunu söyleyen Hamza Koçyiğit, bunalıma girdi. Eşini sürekli rüyasında gördüğünü, kendisini de yanına çağırdığını söyleyen Hamza Koçyiğit, kendi mezarını kazdırdı.

Koçyiğit, eşinin mezarına çok yakın bir yerde kazdırdığı mezarının başına ise "Merak etme yakında geleceğim. Ben senin hatırana hep değer vereceğim. Biraz işim var görüp de geleceğim" yazılı tabela diktirdi.

Mezarı kazdıktan sonra rahatladığını belirten Hamza Koçyiğit, "Eşim şeker hastasıydı, dikkatli beslenmesi gerekiyordu. Kendisini hep uyarmama rağmen, 'Sen beni kurtarırsın' diyordu. Ben ise hep, 'Sana bir şey olursa ben yaşayamam, 6 ay sonra yanına gelirim' diyordum. Sonrasında kendisi vefat etti. Her gece rüyama girip beni yanına çağırıyor, 'Sen niye gelmiyorsun, burada her şey çok güzel' diyor. Mezarımı kaldırdıktan sonra rahatladım" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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