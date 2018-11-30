850 hektarlık Avlan Gölü, futbol sahası kadar kaldı

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 850 hektar büyüklüğünde olan Avlan Gölü'nün neredeyse tamamı kurudu. Göldeki su miktarı futbol sahası kadar kalınca göçmen kuşlar, Elmalı'yı 3 yıldır pas geçmeye başladı. Elmalı ilçesinde yer alan, karstik oluşumlu Avlan Gölü, doğal halinde büyüklüğü 850 hektarken, son 3 yıldır bölgedeki kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Sadece futbol sahası büyüklüğünde suyu kalan gölünü birçok canlı da terk etti. Dinlenmek için gölün çevresini kullanan göçmen kuşlar ise 3 yıldır bölgeye uğramıyor. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gölün eskiden sedir ormanı ortasında müthiş güzelliğe sahip olduğunu, ancak bu güzelliğin artık kalmadığını söyledi. Başkan Öztekin, son birkaç yıldır kuraklık nedeniyle zor durumda olduklarını kaydetti. Öztekin, 1970'li yılların başında bazı kişilerin, tarım yapmak için gölün kurutulmasını istediğini söyledi. O dönemdeki yöneticilerin bu isteğe boyun eğdiğini kaydeden Öztekin, gölün etrafına tüneller açılarak, suyun Finike tarafına boşaltıldığını, bu yöntemin gölü kuruttuğunu aktardı.