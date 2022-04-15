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80 kiloluk halterin altında kaldı, 5 kaburgası kırıldı

“Elimde eldiven de varken bir anda bar kaydı ve göğsüme düştü"

15 Nisan 2022 13:49

Adana'da uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz, bench press sehpasında elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kaldı. 

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 13 Nisan Çarşamba günü akşam 22.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz (42), bench press yapmak için uzandığı sehpada elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kaldı.

Spor salonu çalışanları ise İkiz'in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans genç adamı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan adamın 5 kaburga kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

1 gece hastanede kalan adam daha sonra tedavisi evde devam edecek şekilde taburcu edildi.  İkiz, “Elimde eldiven de varken bir anda bar kaydı ve göğsüme düştü. Doktorlar kaburgalarımın kalbime saplanma riski olabileceğini de belirtip ölümden döndüğümü söylediler. Herkesin çok dikkat etmesi gerek” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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