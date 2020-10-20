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8 yıldır tazminat alamayan madencinin eşi isyan etti: Ekmek asmayacaksın arkadaşım, insanlara ekmek vereceksin

"İki milletvekilinin maaşını toplasan zaten benim eşimin tazminatı verilecek"

20 Ekim 2020 08:00

Manisa’da tazminat hakları yıllardır ödenmeyen Soma Uyar Madencilik işçileri, seslerini duyurabilmek için Ankara’ya yürümek istedi. Yürüyüşün polis engeline takılmasının ardından madenciler oturma eylemine geçerken, yakınları ise Soma ilçesine bağlı Cengiz Topel Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

8 yıldır tazminatı alamayan madenci eşi Hamiyet K. “Askıya ekmek asıyorlar. Esmek asmayacaksın insana ekmek vereceksin, alın terini vereceksin. Alın terini vereceksiniz ki millet kendi ekmeğini kendi götürecek’’ diyerek eylemlerinde kararlı olduklarını ifade etti. 

 

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