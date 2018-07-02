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8 Temmuz 1993 Yaşar Kemal'in Sivas Katliamı konuşması: 37 yazarını yakan ülkeden hayır gelir mi?

02 Temmuz 2018 14:36

28 Şubat tarihinde kaybettiğimiz büyük yazar,romancı ve senaryo yazarı Yaşar Kemal'in 1993 yılında Sivas'ta yaptığı konuşması. Yaşar Kemal'in konuşmasının metni şöyle, ama size bir kaç söz söylemek isterim. 36 arkadaşımızı yaktılar. Yakanları da lanetliyorum, yaktıranları da. Burada en büyük suç devletindir. Bu hikaye 40 yıl önce başladı, bu bir birikimin sonucudur. Ve Türkiye'nin alnındaki tarihinin en büyük kara lekesidir bu. Türkiye, onlara devrimcileri ezdirmeyecekler. Türkiyenin alnındaki kara lekeyi sildireceğiz onlara. Sileceğiz bunu. Türkiye öyle kolay bir ülke değildir, iki, üç insanın yiyeceği kadar. Türkiye'yi yok ettirmeyeceğiz onlara. Hepimize yazık oldu, ama Türkiye'ye çok büyük yazık oldu. İnsanlığın yüzüne çıkıp bugün ne söyleceğiz? Utançtan başka neyimiz kaldı elimizde? 36 tane yazarını yakan bir ülkede hayır beklenir mi ama Türkiye'nin alnındaki bu kara lekeyi gene biz sileceğiz. Haydi hepinizin gözlerinden öperim. Bu kara lekeyi Türkiye'nin alnından sileceğiz. Kara lekeyi Türkiye'nin alnından sileceğiz.

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