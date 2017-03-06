T24 LogoT24 Logo
Haberler

8 Mart mitingi için binlerce kadın Bakırköy’de buluştu

06 Mart 2017 13:55

Valiliğin güvenlik gerekçesiyle yasaklama girişimi, kadın örgütlerinin sosyal medya ve yasal yollardan yaptığı itirazlarla aşıldı. Binlerce kadın Bakırköy’de toplanarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. İstanbul’da binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için Bakırköy’deki Özgürlük Meydanı’nda toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı meydanda kadınlar, eşitlik sloganlarıyla şarkılar söyledi, halaylar çekti, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ve kanun hükmünde kararnameleri protesto etti. 8 Mart Kadın Platformu’nun düzenlediği mitingde, referandumda hayır oyu kullanılması çağrısı da yapıldı. Meydanda en çok duyulan sloganlardan biri de, “Hayır” oldu. Video: Yarın haber

ETİKETLER

kadınlarBakırköy8 martkutlamamitingözgür MeydanıvideoizleDünya Emekçi Kadınlar Günüsloganyürüyüşeğlence

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24