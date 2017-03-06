8 Mart mitingi için binlerce kadın Bakırköy’de buluştu

Valiliğin güvenlik gerekçesiyle yasaklama girişimi, kadın örgütlerinin sosyal medya ve yasal yollardan yaptığı itirazlarla aşıldı. Binlerce kadın Bakırköy’de toplanarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. İstanbul’da binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için Bakırköy’deki Özgürlük Meydanı’nda toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı meydanda kadınlar, eşitlik sloganlarıyla şarkılar söyledi, halaylar çekti, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ve kanun hükmünde kararnameleri protesto etti. 8 Mart Kadın Platformu’nun düzenlediği mitingde, referandumda hayır oyu kullanılması çağrısı da yapıldı. Meydanda en çok duyulan sloganlardan biri de, “Hayır” oldu. Video: Yarın haber