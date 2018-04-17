8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında Anıtmezar'da düzenlenen programla anıldı. Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleştirilen törende, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve vatandaşlar katıldı. Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.