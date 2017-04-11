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8 aylık Miraz bebek, sürgünle tanıştı

11 Nisan 2017 22:39

İki buçuk aydır, annesi Gülistan Diken Akbaba ile birlikte Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan 8 aylık Miraz bebek, sürgünle tanıştı. Gülistan Diken Akbaba’nın avukatı, cezaevi tarafından aradıklarını, müvekkilinin kendisiyle görüşmek istediğini ifade ederken “Cezaevine geldiğimizde Gülistan, ‘Sürgün ediliyorum. Çocuğum da ring aracıyla sevk edilecek. Ben dayanırım ama o dayanamaz’ dedi. Çocuğun tepkisini bilmek istemediğimiz için almak istemedik” dedi. Avukat, sevk için baba Cengiz Zaza Akbaba’yı beklemek istediklerini belirtirken, cezaevi yönetiminin buna izin vermediğini aktardı ve “Normal bir araçla sevk yapılabilecekken, ring aracıyla böyle bir eziyet neden?” diye sordu.

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