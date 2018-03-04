79 yaşında, 10 çocuk ve 50 torunu var, ama kimliği yok

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 10 çocuk, 50 torunu sahibi kimliksiz Türkan Uçar (79), kimlik sahibi olmak istediğini belirtti. Uçar, çocuklarının, vefat eden eşinin resmi nikahlı karısı 8 çocuk annesi Emine Uçar'ın adına kayıtlı olduğunu söyledi. Kumlu'da çocukları ve torunları ile yaşayan Türkan Uçar, doğumundan önce babası Recep'i kaybetti, 2 yaşındayken de annesi İda tarafından terk edildi. Amcalarının himayesinde yaşayan, Ahmet Uçar ile evlenen, ancak resmi nikahı olmayan Türkan Uçar'ın 10 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarından da 50 torunu oldu. Türkan Uçar, amcaları tarafından sahiplendiğini ve hala kimliğinin olmadığını söyleyerek, "Küçüktüm, beni annem terk etti ve amcalarım büyüttü. Hiç kimse bana kimlik çıkartmadı. Ben Türküm, hatta herkes beni Türkiye diye tanır. Bana kimlik verilmesini istiyorum, bana ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eder" dedi.