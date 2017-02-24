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766 vuruşluk tenis rallisi, dünya rekoru olarak kayıtlara geçti

24 Şubat 2017 20:15

Katar Açık'ta Hollandalı Li Jie ile japon Hitomi Sako, masa tenisi tarihine geçecek bir rallide karşı karşıya geldi. 3. sette durum 0-0 iken 2 sporcu da risk almak istemeyince, masa tenisi tarihinin en uzun rallisi başladı. Adeta sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünen ralli, yan sahadan bir topun, oyun alanına girmesi nedeniyle kesildi. Buna karşın, 766 vuruş süren, 10 dakika 13 saniyelik ralli, bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti. Geniş ilgi çeken rallinin görüntüleri, dünya masa tenisi federasyonu tarafından paylaşıldı. Maçın galibi ise 4-3'lük skorla Hollandalı Li Jie oldu.

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