75 yıl önce gerçekleşen Pearl Harbor saldırısından görüntüler...

7 Aralık 2016, Pearl Harbor saldırısının 75’inci yıldönümü. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu ay sonunda ABD Başkanı Barack Obama ile 75 yıl önce Japon Deniz Kuvvetleri tarafından vurulan Hawaii'deki Pearl Harbor'ı ziyaret edecek. Saldırının dönümü için ABD'de '75 yıl sonra Pearl Harbor'ı hatırlamak' adıyla hazırlanan video, saldırıya dair tarihi görüntüler içeriyor. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri, 7 Aralık 1941 sabahı Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askerî üslerini vurdu. Operasyonun amacı Büyük Okyanus’ta muhtemel bir ABD müdahalesini önlemekti. Saldırı sonucu Amerikan filosu ciddi zarar gördü. 2 bin 403 Amerikan askeri ve 68 sivil hayatını kaybetti.