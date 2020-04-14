73 yaşındaki Sivaslı usta, sokağa çıkma yasağından etkilenmedi

Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından etkilenmedi.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken bir çok meslek erbabı iş yerlerinden ve atölyelerinden uzak kaldı. Ancak bu karar Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasını etkilemedi. Sivas’ta 25 yıldır bıçak ustalığı yapan, kendine özgü kişiliği ile Şirin baba olarak adlandırılan Erdoğan Güzel, yasağa rağmen her gün atölyesini açıp bıçak üretmeye devam ediyor.

Erdoğan’ın bu rahatlığının nedeni ise atölyesinin aynı zamanda evi olması. Yaklaşık 15 yıldır atölyesinin içerisinde oluşturduğu yaşam alanında ikamet eden Güzel, bu şekilde evinden çıkmadan iş yerine gidebiliyor.

Güzel, Koronavirüs'ün kendisini etkilemediğini belirterek "öylede yalnızdım böylede yalnızım. Ben burada iş yerimde yaşıyorum. 10 yıla aşkın burası benim hem iş yerim hem de evim. Burası benim yaşam alanım. Burada üretiyorum. Yukarıda da 15 metre karelik bir yaşam alanım var. Orada sosyal ihtiyaçlarımı karşılayacak duşa kabinim, televizyonum var. Burası benim saklı bahçem. Burada mutlu oluyorum. Huzur buluyorum. Yalnızlık zaten benim soyadım” dedi.



