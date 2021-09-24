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71 yaşındaki vatandaş: Geçinemiyorum, iş arıyorum bulamıyorum

"Emekli maaşına niye yüzde 5, yüzde 4 zam, bizimle dalga mı geçiyorlar yani?"

24 Eylül 2021 20:57

Sivas'ta vatandaşlarla bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na  71 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın, "Bu yüzde 15 işçiye zam veriyorlar, bu emekli maaşına niye yüzde 5, yüzde 4? Bizimle dalga mı geçiyorlar yani? Başkanım geçinemiyorum. İş arıyorum bulamıyorum ki çalışayım, kendimi geçindirmek için" dedi. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, parti çalışmaları dolayısıyla bulunduğu Sivas'ta bir vatandaşla sohbet etti. 

71 yaşındaki kadının, "Eşim vefat etti benim, 2 lira maaşım var. 14 lira diş parası ödeyeceğim. Bu yüzde 15 işçiye zam veriyorlar, bu emekli maaşına niye yüzde 5, yüzde 4? Bizimle dalga mı geçiyorlar yani?" sözlerine Davutoğlu, "Aynen öyle yapıyorlar maalesef" karşılığını verdi.

Geçinemediğini söyleyen kadın, "İş arıyorum bulamıyorum ki çalışayım, kendimi geçindirmek için" dedi. 

Kaynak: ANKA

vatandaşGeçinemiyorum

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