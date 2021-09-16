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700 köylü imza toplamıştı; bakanlık Alara Çayı üzerine yapılacak 3 HES'i iptal etti

Karar, köylüler tarafından sevinçle karşılandı

16 Eylül 2021 13:18

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki doğa harikası Uçansu Şelalesi'nin de bulunduğu Alara Çayı üzerine yapılacak 3 HES projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca iptal edildi. Karar, köylüler tarafından sevinçle karşılandı.

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