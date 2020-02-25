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70 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı bastonuyla marşlara eşlik etti

25 Şubat 2020 12:41

Fenarbahçe-Galatasaray derbi maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söylerken, 70 yaşlarındaki bir futbolseverin de onlara eşlik ettiği görüldü.

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu yakınlarında toplanarak meşaleler eşliğinde marşlar söyledi.

70 yaşlarındaki Fenerbahçe taraftarı, elindeki bastonu havaya kaldırarak marşlara eşlik etti. Yerinde duramadığı görülen yaşlı taraftar diğer taraftarların cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

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FenerbahçeGalatasaray70 yaşındaki Fenerbahçe taraftarıfutbolbastonuyla marşlara eşlik etti

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