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Spor

70 yaşında transfer oldu!

20 Ocak 2019 15:47

Geçtiğimiz sezon Osmaniye Karaçayspor'da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor'a transfer oldu. Kunt, ilçe stadında ilk idmanına çıktı. Forvet hattında oynayan Kunt, ilk antrenmanında gençlere de taş çıkarttı. Top sektirip, şut çeken Şerif Kunt, 16 yaşındaki futbolcularla düz koşu yaptı. Trabzon doğumlu olduğunu anlatan Kunt, 55 yıllık futbol hayatının olduğunu ifade etti. Futbolda barış elçiliği görevini üstlendiğini anlatan 70 yaşındaki oyuncu, “Türkiye'deki genç arkadaşlara örnek teşkil etmek istiyorum. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor'da oynadım. Kızıltepe'deki ve Türkiye'deki gençlere örnek olabilmek için geldim” dedi.

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