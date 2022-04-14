70 kiloluk demir kapağı sırtında taşıyarak böyle çaldı

Pazartesi günü iş yerine gelen Yusuf Kurşun, demir kapağın yerinde olmadığını görünce şok yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Kurşun, demir kapağın çalındığını gördü. Yaşanan olayı tebessüm ederek anlatan Kurşun, "Demir kapı 60-70 kilo ağırlığında. Kameradan izlediğimizde bir kişi, tek başına kapıyı yerinden söküp çalıyor. Naim Süleymanoğlu gibi" dedi.

Kurşun, "Pazartesi günü iş başı yaptığımızda demir kapının yerinde olmadığını gördük. Kamera görüntülerini izlediğimizde bir kişi, yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki oldukça ağır demir kapıyı söküp, götürüyor. Arkadaş çok güçlü. Tek başına demir kapıyı sırtlıyor ve sendeleyerek sokaktan ayrılıyor. Biz de kaldırımda yürüyenlerin çukura düşmemesi için önlem amaçlı palet koyduk" diye konuştu.