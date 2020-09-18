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7 yılda 80 bin lira harcadı; çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Sergileyeceğim

"Şu anda almaya kalksam 150 bin lira tutar"

18 Eylül 2020 14:24

Bolu'da vinç işletmeciliği yapan Okan Kayışoğlu, 7 yılda 80 bin lira harcayarak çocuk hayali olan maket araç koleksiyonu oluşturdu. Kayışoğlu'nun koleksiyonunda iş makineleri, kamyon ve otomobillerden oluşan 330 parça oyuncak bulunuyor.

 

Bolu'da, maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu (36), 7 yılda aralarında iş makineleri, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 330 araçlık koleksiyon oluşturdu. Kayışoğlu, koleksiyonu için bugüne kadar 80 bin TL'yi aşkın masraf yaptığını söyledi.

"1960-2020 arası modeller var"

Kentte vinç işletmeciliği yapan Okan Kayışoğlu, çocukluk hayali olan maket araçlardan bir koleksiyon oluşturmaya karar verdi. Kayışoğlu'nun 2013 yılında oluşturmaya başladığı koleksiyon bugün 330 parçaya ulaştı. Değişik markalardan 1960 modelden 2020 modele kadar 330 aracına özenle bakan Kayışoğlu, araçlarının haftada bir de temizliklerini yapıyor. Kayışoğlu'nun koleksiyonu arasında otobüs, kamyon, otomobil ve iş makineleri yer alıyor.

"Şu anda almaya kalksam 150 bin lira tutar"

7 yılda 80 bin TL'yi aşkın masraf yaparak koleksiyonu oluşturduğunu belirten Okan Kayışoğlu, "2013 yılında bir tane vinç aldım. Hadi yanında TIR olsun, kamyon olsun derken biraz da benim eski kamyonlara merakım vardı onları araştırdım. Kimlerde olur nasıl bulunur derken şimdi 330 parçaya ulaştı. Eski maket ve modelleri bulmak zor oluyor. Bazı kamyonları bulmak zor. Bazıları el yapımı oluyor. Maketlerde çoğunu tamamladım. Çok masraflı bir hobi. Klasik olursa fiyatı 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. 7 senedir bu hobiyle uğraşıyorum. Şu anda bu aldıklarımı yeniden almaya kalksam, bu şekilde bir koleksiyon yapmaya çalışsam 150 bin TL gibi bir rakam tutar. Kendimin 7 senede yaptığım masraf 80 bin TL'yi geçmiştir" dedi.

"Güzel bir ofis yapıp müze gibi bunları sergileyeceğim"

Kayışoğlu, koleksiyonuna yeni parçalar eklemeye devam ettiğini aktararak, "İleride niyetim güzel bir ofis yaptığım zaman bir müze gibi oluşturup bunları da koyacağım. Ziyarete gelenler olduğu zaman da güzel olur diye düşünüyorum. Hala almaya devam ediyorum. İleride daha da güzel olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

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