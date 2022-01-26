7 yıl önce kardan yaptığı gelinle 'evlenen' kişi, bu kez de 'yaşlanan kardan eş'ine takma diş hediye etti

“Fakat aradan çok zaman geçince, yıllar sonrası gibi nostalji yapıp bu kez kardan yaşlı kadın yaptım. Ona verilecek en güzel hediyenin takma diş olduğunu düşünerek, biraz espri kattım. Biraz daha film tadında oldu. Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış.”

Ertan Kalktık, çıkan haberlere eşinin tepkisiyle alâkalı ise, “Yapınca çok gülüyorlar, haberlere düşünce de kızıyorlar. Gelen bazı yorumlara üzülüyorlar, ama çevremdekilerden olumlu cevaplar alınca bizim için sadece hoş bir hatıra olarak kalıyor” dedi. Kaynak: İHA