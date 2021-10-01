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7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya para cezası

Samsun'da oğluna araba kullandırtıp o görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kişiye 2 bin 698 TL ceza

01 Ekim 2021 20:23

Samsun'da oğluna araba kullandırtıp o görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kişiye 2 bin 698 TL ceza kesildi.

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