7 yaşındaki Mehmet Akif'i itfaiye erinin suni teneffüsü kurtardı

Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki Mehmet Akif Demirhan, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen küçük çocuğu kurtaran itfaiye eri, çocuğa suni teneffüs yaparak adeta can verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri balkon camından eve girdi. Yangın sırasında evde uyuyan 7 yaşındaki Mehmet Akif Demirhan, itfaiye erleri tarafından evden çıkartıldı. İtfiaye erinin kucağında yanan evden çıkarılan küçük çocuğu, itfaiye eri yere yatırarak suni teneffüs yaptı. Bu sırada büyük korku ve panik yaşandı. Kahraman itfaiye eri daha sonra kucağına aldığı çocuğu ambulansa kadar götürdü. İtfiaye erinin ambulans içinde "yaşıyor" diye seslenmesi ve o anki yaşadığı sevinç çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Yoğun dumandan etkilenen çocuk, ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.Yangın itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen çocuğun annesi Zeynep Demirhan, ve 2 yakını sinir krizi geçirdi. Fenalaşan 3 kişi de ambulans ile hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşanırken, fenalaşan akrabalar komşular tarafından sakinleştirildi.