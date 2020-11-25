7 yaşındaki konuğundan İlber Ortaylı'yı gülümseten yanıt: Youtuber olacağım

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Youtube'da yayınlanan 'İlber Ortaylı ile Bir Sorum Var' isimli programında 7 yaşındaki Sedef’in “Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım” cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve gülümsedi.

Ortaylı'nın "Ne iş yapacaksın?" sorusuna 7 yaşındaki Sedef, “Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım. Ben Enes Batur'u izliyorum o videolar çekiyor” yanıtını verdi. Bunun üzerine Ortaylı da "Bak hele şimdi, reklama girdi yaptığımız" ifadelerini kullandı.