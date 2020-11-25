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7 yaşındaki konuğundan İlber Ortaylı'yı gülümseten yanıt: Youtuber olacağım

“Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım"

25 Kasım 2020 17:46

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Youtube'da yayınlanan 'İlber Ortaylı ile Bir Sorum Var' isimli programında 7 yaşındaki Sedef’in “Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım” cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve gülümsedi.

Ortaylı'nın "Ne iş yapacaksın?" sorusuna 7 yaşındaki Sedef, “Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım. Ben Enes Batur'u izliyorum o videolar çekiyor” yanıtını verdi.  Bunun üzerine Ortaylı da "Bak hele şimdi, reklama girdi yaptığımız" ifadelerini kullandı. 

Videonun tamamına şuradan ulaşabilirsiniz - İlber Ortaylı ile Bi' Sorum Var! - 02: Hayvanlar Neden Uzun Yaşayamıyor?

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