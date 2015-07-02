7 yaşındaki kız homofobiye karşı gökkuşağı bayrağı açtı

ABD ’nin Ohio eyaletinde, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun homofobiye karşı duruşu konuşuluyor. Zea Bowling adlı kız çocuğunun, homofobik vaaz veren bir adamın karşısında durup LGBTİ bayrağı açması takdir topladı. Independent’ın haberine göre, ABD’de eşcinsel evliliğin yasallaşması gerekçesiyle yapılan bir kutlamada gerçekleşen olayı, küçük kızın babası Ryan Bowling videoya aldı. İsmi bilinmeyen adamın homofobik ifadelerine karşı bayrağı açıp sessizce duran Bowling’i birçok kişinin kutlamaya geldiği görüldü.