7 yaşına giren Paşa için doğum günü partisi düzenledi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kafe sahibi Özdilek Ürpek, 7 yaşına giren 'Paşa' isimli papağanı için doğum günü organizasyonu düzenledi. Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde kafe işleten Özdilek Ürpek, sahibi olduğu 'Paşa' isimli papağanın 7'inci yaş günü için organizasyon düzenledi. Çocukların ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda Paşa için şarkılar çalındı ve pasta kesildi. Papağanı Paşa'nın artık evladı gibi olduğunu söyleyen Özdilek Ürpek, "17 Ekim 2016 tarihinde Paşa'yla Antalya Manavgat'ta tanıştık. Manavgat'tan aldım getirdim. Yaklaşık 1.5 senedir bizimle. Evladımız gibi oldu, her akşam evimize, her sabah iş yerimize Paşa'yla beraber gidip gelmekteyiz. Benden önceki sahipleri Antalya Manavgat'ta yat çekimlerinde fotoğraf çekimi için kullanmış, arkadaşlarım sayesinde Paşa'yla tanışma fırsatım oldu. Bugünde tandık dost ve arkadaşlarımızla Paşa'nın doğum gününü kutluyoruz" dedi.