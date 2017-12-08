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7 sporcuya cinsel tacizden 60 yıl hapis cezası aldı

08 Aralık 2017 18:47

ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin Michigan eyaletinde hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Eski doktorun, ocak ayında görülecek iki davasının ardından cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor. Ballon d'Or ödülllerinde kim sonuncu oldu? Ballon d'Or ödülllerinde kim sonuncu oldu? Nassar, 1998-2015 yıllarında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti. Aynı zamanda, ABD'de 130'dan fazla kadının, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçen temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti. Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı jimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor. Kaynak: Dailymail

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