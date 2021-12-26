7. sınıf öğrencisi: "Cebimde 4 lira param var, okulda yemek yiyemiyorum"

'YOL TV' isimli Youtube kanalının İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirdiği sokak röportajında, vatandaşlara doların düşüşü ve ekonomi hakkında sorular yönetildi. Röportaj sırasında mikrofon uzatılan 7. sınıf öğrencisi "Cebimde 4 lira param var, okulda yemek yiyemiyorum" dedi.

"Bir test kitabı 100 lira. Dolar 11 liraya düşmüş deniyor ama fiyatlar hala aynı. Öğrenciyim cebimde 4 lira param var. Onuda minibüs için taşıyorum. İnsanlar ülkenin zengin olduğunu söylüyor. Dolar düşmüş ama markette fiyatlar hala aynı. Dershaneye gitmek istiyorum ama pahalı. Geçen sene 2 liraya yediğim tost şu an 7 lira. Haftada sadece 1 kez dışarıdan yemek yiyebiliyorum, o da evim uzak olduğu için. Ben daha ucuz bir ülkede yaşamak isterim. Artık insanlar sadece karnını doyurmaya bakıyor. Başka yaptıkları bir şey yok."