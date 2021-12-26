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7. sınıf öğrencisi: "Cebimde 4 lira param var, okulda yemek yiyemiyorum"

"Dolar düşmüş ama markette fiyatlar hala aynı"

26 Aralık 2021 13:18

'YOL TV' isimli Youtube kanalının İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirdiği sokak röportajında, vatandaşlara doların düşüşü ve ekonomi hakkında sorular yönetildi. Röportaj sırasında mikrofon uzatılan 7. sınıf öğrencisi "Cebimde 4 lira param var, okulda yemek yiyemiyorum" dedi.

"Bir test kitabı 100 lira. Dolar 11 liraya düşmüş deniyor ama fiyatlar hala aynı. Öğrenciyim cebimde 4 lira param var. Onuda minibüs için taşıyorum. İnsanlar ülkenin zengin olduğunu söylüyor. Dolar düşmüş ama markette fiyatlar hala aynı. Dershaneye gitmek istiyorum ama pahalı. Geçen sene 2 liraya yediğim tost şu an 7 lira. Haftada sadece 1 kez dışarıdan yemek yiyebiliyorum, o da evim uzak olduğu için. Ben daha ucuz bir ülkede yaşamak isterim. Artık insanlar sadece karnını doyurmaya bakıyor. Başka yaptıkları bir şey yok."

EkonomiDolarEnflasyonYoksullukPahalılıkÖğrenciler

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