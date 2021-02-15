'7 ölümcül günah, 7 karakter...' HİÇ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

BluTV'nin yeni projesi ‘HİÇ’in ilk tanıtımı yayınlandı. ‘HİÇ’ 19 Şubat Cuma akşamı BluTV’de başlıyor.

Doğanay, Uzun Makarna, Semih Varol ve Sera gibi TikTok fenomenlerini bir araya getiren ‘HİÇ’in ilk tanıtımı yayınlandı.

Kibir, açgözlülük, öfke, kıskançlık, şehvet, tembellik ve oburluğun oluşturduğu 7 ölümcül günahın her bir karakter tarafından temsil edildiği ‘HİÇ’te, farklı sosyo-ekonomik gruplardan gelerek bir üniversitenin çatısı altında buluşan bir grup gencin hayat mücadelesi ele alınıyor. Dizide, talihsiz bir olayın daha sonra önüne geçilemeyecek bir organizasyonun doğuşuna sebep olması anlatılırken, sosyal medyanın günümüz dünyasına olan etkisi de gözler önüne seriliyor.

Merkezine gençlerin deneyimlediği sınıf ayrımını ve yaşam mücadelesini alan ‘HİÇ’ 19 Şubat Cuma akşamı BluTV’de...