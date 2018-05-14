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7 kıtanın güzeli, Ukraynalı Kachashvili oldu

14 Mayıs 2018 16:39

Bodrum'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018' (Miss 7 Continents 2018) yarışmasında, tacı Ukraynalı Kateryna Kachashvili (21) taktı. 21 ülkenin güzellerinin katıldığı yarışmada birinciliği elde eden Kachashvili, Malezya'da yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazandı. Ashot Khactryan tarafından ve bir tur firmasının destekleriyle düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018 Yarışması' Bodrum'daki İskele Meydanı'nda yapıldı. Yarışmada Türkiye'yi Ayşenur Büşra Selvitop (20) temsil etti. Yarışmada güzeller ilk olarak ulusal kıyafetleri ile ardından da mayoyla podyumda boy gösterdi. Ukraynalı modacı Elana Bilik'in 2018 yılı için tasarladığı kıyafetler, modeller tarafından tanıtıldı. Güzeller birbirinden şık gece kıyafetlerinin içinde de podyumda boy gösterdi. Yarışmanın sonunda dereceye giren güzelleri Ashot Khactryan açıkladı. Yarışmada birinciliği Ukrayna'dan katılan Kateryna Kachashvili elde etti. Yarışmaya, Litvanya'dan katılan Evelina Stepule (20) ikinci, Belarus'tan katılan Victoryia Laurenka (25) üçüncü, Letonya'dan katılan Estella Zaharkevicha (20) dördüncü, Karadağ'dan katılan Mariyana Lasosevic (21) ise beşinci oldu. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye giren modeller, tüm yarışmacılar ve organizasyon komitesi birlikte kutlama pastasını kesti.

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