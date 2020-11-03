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7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozerle yıkılış anı

Barış Sitesi'ndeki 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü

03 Kasım 2020 10:18

İzmir'de meydana gelen depremde çöken ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanı dozerle yıkıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi'ndeki 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü.

7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Dozerlerle yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkılış anı kameralara kaydedildi. 

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