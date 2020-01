Güneydoğu'da hendek kazma olaylarının başlamasından bu yana 7 kez sokağa çıkma yasağının ilân edildiği Nusaybin’de halk her an yeni bir yasağın endişesi ile yaşıyor. Al Jazeera'den Can Hasasu'nun Nusaybin izlenimlerine göre, daha önce çatışmaların yaşandığı semtlerde oturanlar gıda ürünleri stokluyor. Güvenlik güçleri kurulan barikatları şimdilik uzaktan izliyor.