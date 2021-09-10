7 ilde uyuşturucu operasyonu: 125 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda aranan 24 şüpheliden 16’sı yakalandı. Defalarca İran’a girip çıkan ve muhtelif eşyalar arasında uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir TIR'ın ‘zula’ tabir edilen bölmelerinde 125 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken, çete lideri H.A. adlı kişi Hatay’dan Suriye’ye kaçarken son anda yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden dolayı aranan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma yürüten İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını H.A. adlı bir kişinin yaptığı 24 kişilik uyuşturucu şebekesine karşı 1 yıl süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ağrı'dan Mersin'e kadar takip edildi

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gürbulak Sınır Kapısı’nda yakın takip başlatıldı. Defalarca İran’a girip Türkiye’ye dönen TIR'ların izi sürüldü. İran’a geçen TIR sürücüleri ile yanındaki kişilerin sınırın diğer tarafındaki temasları mercek altına alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin organizasyon tarafından defalarca şoför değişimi yapıldığını belirleyen narkotik polisi, bazı TIR sürücülerinin takip edildiklerini düşünerek aracı terk ettiklerini tespit etti. Son seferde Gürbulak Sınır Kapısı’ndan İran’dan Türkiye’ye geçen bir TIR'ı takip eden emniyet ekipleri, aracın izini Mersin’e kadar sürdü. TIR Mersin’de kapalı bir TIR parkına girince operasyon başlatıldı.

İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin’deki üyeleri de izlemeye alındı

Şüpheliler uçakla İstanbul’a getirilerek sorguya alındı

Eş zamanlı baskınlarda 125 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Baskınlarda uyuşturucu çetesinin elebaşı H.A. Hatay’dan Suriye’ye geçerken yakalanırken, bununla birlikte nakliye ve organizasyondaki şebeke üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul dışında gözaltına alınan şüpheliler uçaklarla İstanbul’a getirilerek sorguya alındı.

Elebaşı H.A.'nın adı hiçbir suça karışmamış

Türkiye’den Suriye’ye kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu kaçakçısı H.A. ile ilgili en dikkat çeken konu ise şu ana kadar polisiye soruşturmada adının suça karışmamış olması olarak gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 16 şüpheli sorguya alınırken, firari 8 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı. Polisteki ifade işlemleri sona eren 16 şüpheli, bu sabah Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.