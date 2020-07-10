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7.Gün: Baroların bölünmesi, Sakarya'da ihmaller ve Ayasofya

T24 programcıları değerlendirdi

10 Temmuz 2020 11:31

Hükümetin getirdiği 'çoklu baro'  yasa teklifinin ilk bölümü TBMM'de kabul edildi. Baro başkanları ise Meclis'e girişlerinin engellenmesinin ardından Ankara Güvenpark'ta başlattıkları eyleme devam ederken polis ablukasında...

Bazı cemaatler ve çocuk istismarı ile gündeme gelen dernekler, kadına şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi gündemleştirme çabaları..

Danıştay’ın, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili davada bugün kararını açıklaması bekleniyor. 

Sakarya'da her patlamadan sonra adını değiştiren havai fişek fabrikasında yaşanan ilk patlamadan geriye kalan malzemeleri taşıyan kamyon da patladı. 3 askerin şehit olduğu, 6 kişinin yaralandığı patlamada ihmaller zinciri tartışılıyor.

T24 programcıları Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu, haftanın önce çıkan başlıklarını ve gündemin tartışılan konularını 7. Gün'de değerlendirdi

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