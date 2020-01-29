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7.5 milyon yıllık fosil böyle temizleniyor

29 Ocak 2020 17:00

Kayseri'deki kazı çalışmalarında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil üzerinde temizlik ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Fosilin temizlik ve güçlendirmesini özenle yapıyoruz" dedi.

Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosil, bir ay sonra bulunduğu yerden özenle çıkartılarak kent merkezindeki Bilim Merkezi'ne getirildi. Bölgedeki kazı çalışmalarının bu yılki bölümünün tamamlanmasının ardından Uzman Antropolog Ömer Dağ ile 8 kişilik ekip, fosil üzerine temizlik ve güçlendirme çalışması başlattı. Yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalarda, fosilin yüzeyindeki toprak temizlenirken, zarar gören kısımları ise yapıştırıcı ile güçlendiriliyor.

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