67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan pasta kesti

Cuma namazına gitmek için İstanbul'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla sohbet etti. Bir grup vatandaş hazırladıkları pastayı, 67 yaşına giren Erdoğan'a kestirdi.

Cuma namazına gitmek üzere Üsküdar Kısıklı’daki evinden çıkan Erdoğan, makam aracını, konutunun yakında bulunan pastanen önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu.

Aracından inen Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Pasta ve çikolata ikram edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ettikten sonra cuma namazını kılacağı Büyük Selimiye Camii’ne doğru hareket etti.

Kaynak: DHA