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6500 aile evlerine kavuşamıyor: "Muhatap da yok sorumlu da"

"Yurttaşlarımız ev sahibi olmak isterken, dert sahibi oldu"

28 Ekim 2020 13:52

Yeşil GYO'nun da dahil olduğu Esenyurt İnnovia Evleri'nin teslimatı yapılmadı. Ev sahipleri seslerini duyurabilmek için bir basın açıklaması yaptı. 

İstanbul Esenyurt'taki Yeşil İnşaat tarafından teslim edilemeyen dairelerini alabilmek için bir araya gelen aileler, mağduriyetin giderilmesini istedi.

Innovia projesinin birinci, ikinci ve üçüncü etaplarında 9 bin 100 konut teslim edilirken projenin dördüncü etabından konut satın alanlar, 2015 yılında bitirilmesi öngörülen projede, hâlâ dairelerini teslim alamadı.

Innovia Evleri önünde buluşan ve 6500 aileyi temsil ettiklerini söyleyen vatandaşlara, Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu da destek verdi. 

Öte yandan mağdurların kendisine ulaştığını belirten ve konuyu sosyal medyaya taşıyan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş da "Yurttaşlarımız ev sahibi olmak isterken, dert sahibi oldu. Evler hala teslim edilmedi. Muhatap da yok sorumlu da... İnsanlarımız kendi kaderlerine terk edilmiş. Bu mağduriyeti bir an önce giderin" çağrısı yaptı.

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Aydın AğaoğluBarış YarkadaşInnovia EvleriYeşil GYO6500 aile evlerine kavuşamıyor

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