T24 LogoT24 Logo
Haberler

650 TL dul maaşıyla geçinen kadın: Tavuk kırıntısı alıyorum, pişiriyorum kedilerle beraber yiyorum

"Belediyeye gidiyorum, kaymakamlığa gönderiyor, kaymakamlığa varıyorum belediyeye gönderiyor"

19 Ekim 2021 11:32

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yukrarıbozkuyu Köyü’nde akrabalarına ait terk edilmiş tek katlı evde 650 TL dul maaşıyla geçinen 64 yaşındaki Ümmuhanı Torun, “Beni martta bu evden çıkaracaklar. Evim yok. Belediyeye gidiyorum, kaymakamlığa gönderiyor. Kaymakamlığa varıyorum belediyeye gönderiyor. Beni böyle top pası atarlar ya, öyle ediyorlar. Ben fakirim, fakir mi öleyim?” dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yukrarıbozkuyu Köyü’nde yaşayan 64 yaşındaki Ümmühanı Torun; eşinden 25 yıl önce ayrıldığını, çocukları ile de 20 yıldır görüşmediğini söyledi. 650 TL dul maaşının yanı sıra Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 5 ayda bir defa 250 TL yardım aldığını belirten Torun, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlattı. 

 

dul maaşıyla geçinen kadınOsmaniyeÜmmuhanı Torun

Diğer Videolar

Antalya’da şiddetli fırtına çilek seralarını vurdu

Antalya’dan fotokapan görüntüleri; yaban domuzu, kurt, at, vaşak

New York'ta Noel ağacı ateşe verildi

ASELSAN Genel Müdürü Görgün'den mesaj: Milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız

Akşener: Sayın Erdoğan, tutunacak bir dal arayan esnafımızın, gençlerimizin, çiftçilerimizin bu sesini duyacaksın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24