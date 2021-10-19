650 TL dul maaşıyla geçinen kadın: Tavuk kırıntısı alıyorum, pişiriyorum kedilerle beraber yiyorum

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yukrarıbozkuyu Köyü’nde akrabalarına ait terk edilmiş tek katlı evde 650 TL dul maaşıyla geçinen 64 yaşındaki Ümmuhanı Torun, “Beni martta bu evden çıkaracaklar. Evim yok. Belediyeye gidiyorum, kaymakamlığa gönderiyor. Kaymakamlığa varıyorum belediyeye gönderiyor. Beni böyle top pası atarlar ya, öyle ediyorlar. Ben fakirim, fakir mi öleyim?” dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yukrarıbozkuyu Köyü’nde yaşayan 64 yaşındaki Ümmühanı Torun; eşinden 25 yıl önce ayrıldığını, çocukları ile de 20 yıldır görüşmediğini söyledi. 650 TL dul maaşının yanı sıra Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 5 ayda bir defa 250 TL yardım aldığını belirten Torun, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlattı.