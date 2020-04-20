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65 yaşında Koronavirüs'ü yendi, bastonuyla halay çekip taburcu oldu

20 Nisan 2020 13:40

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yeni tip Koronavirüs'ü yenerek sağlığına kavuşan 65 yaşındaki hasta, elindeki bastonla sağlık çalışanlarının halayına katılarak güle oyna taburcu oldu. 

Nusaybin ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmad Ak, yüksek ateş ve kuru öksürük belirtileri göstermesi üzerine hastaneye gitti. Ak’a yapılan yeni tip Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandı.

Nusaybin Devlet Hastanesinde 17 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ahmad Ak’a tekrar yapılan testler negatif çıktı.

17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Covid-19'u yenen ve sağlığına kavuşan Ak’ı sağlık çalışanları halay çekerek alkışlar eşliğinde evine uğurladı.

Baston yardımıyla yürüyebilen Ak ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu sağlık çalışanlarına elindeki bastonuyla halay ile eşlik ederek yaşadı. 

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ak, önlemler kapsamında evinde kendisini 14 gün izole edeceği  öğrenildi.

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