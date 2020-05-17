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65 yaş üstüne sokağa çıkma izninde o mendil tezgahını açtı: 'Buna yaşamak denirse bir şekilde yaşıyorum'

17 Mayıs 2020 18:17

65 yaş ve üstü için sokağa çıkma izni sırasında, 58 yaşındaki Aynur Şimşek de kendisine yasak olmasına rağmen Ankara Etlik’te mendil tezgahını açtı. Yeni tip Koronavirüs salgını öncesi sokaklarda topladığı kağıtları Suriyelilere 10 liradan satarak geçimini sağlayan Şimşek’in şimdi tek dostu Tomas. Şimşek'in tek isteği Tomas ile beraber huzurluca başını sokabileceği bir yuva ve aylık geçimini sağlayabileceği bir gelir…

“Bu köpek insanlardan daha iyi, en azından 24 yıllık eşim gibi beni ortada bırakıp gitmedi” diyen Şimşek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Eşim astsubaydı ve 4’üncü karısıydım. 24 yıllık evliyken beni habersiz boşadı. İzmir’e gitti. Evlilik süresince çocuğumuz olmadı ve onun içinde nafaka da bağlamadılar. Evlilik sürecinde çok sıkıntısını çektim, içer içer döverdi. Evimiz de onun üstündeydi, şimdi onu da istiyor.”

“Zaten evin elektriği de suyu da kesik. Günde 4 saat yatmak için gidiyorum. Yemeğimi ileride bir lokanta var oradan alıyorum. Banyoyu filan belediyenin parktaki tuvaletinde yapıyorum. Aman işte, yaşamak denirse bir şekilde yaşıyorum.”

“5 yıl oldu boşanalı, istemedim ben boşanmak. Önce evin elektriğini, suyunu kestirdi sonra mühürletti. Bir süre kışın ortasında parkta battaniye altında yattım. Kağıt topladım, sattım. O sırada 5 tane sokak köpeğim oldu. 4’ü öldü.”

“Sokaktan topladığım kağıt parasıyla avukat tutmuştum, nafaka için dava açtık. Avukat paramı yedi, davadan da sonuç çıkmadı. Sonra barodan avukat verdiler dava için onlar da ilgilenmiyor. Benim okumuşluğum var, ilkokul mezunuyum. Yargı kadının çocuğu yoksa, nafaka da yok diyor. Ya 24 yıl kahrını çektim, 58 yaşındayım, bu nasıl devlet? Koca diye yola çıktık, 24 yıl sonra beni sokağın ortasında bıraktı. Şimdi emekli karı alacakmış.”

“Sigortam yok, babam 77’de öldü. 3 kardeş var, onlar kendi derdinde. Kız kardeşim anneme bakıyor, enişte beni istemiyor. Diğer ikisi erkek, onlara da gidemiyorum.”

"Sizin çöp dediğinizden ben geçimimi sağlıyorum"

“Şimdi sizin çöp dediğinizden ben geçimimi sağlıyorum. Bu yaştan sonra ne yapacağım, ya kağıt toplayacağım ya da böyle mendil satacağım. Devlet yardım etmiyor, 65 yaşına gir de gel diyor. 7 sene var.”

Kaynak: ANKA

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