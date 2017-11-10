613 öğrenci kalp figürü oluşturarak 10 Kasım'ı böyle andı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79. yılında anıldı. Bursa'da saat 08.50'de okullarından çıkan 613 öğrenci İzmir Marşı söyleyerek kalp figürü oluşturup anma programı düzenlediler. Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde eğitim gören 613 öğrenci Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 79. Yılında andılar. Saat 08.50'de İzmir'in Dağları şarkısını söyleyerek okullarından çıkan 613 öğrenci kalp figürü oluşturdu. Oluşturulan kalp figürü içinde Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açan öğrenciler saat 09.05 'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundular