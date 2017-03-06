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60 yaşındaki adamı "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diyerek çantasıyla dövdü

06 Mart 2017 17:53

Niğde'de yolda çocuğu ile yürüyen 35 yaşlarındaki bir kadının, kendisini taciz eden 60 yaşlarındaki adamı çanta ile kovalaması güvenlik kamerası ile görüntülendi. DHA'da yer alan habere göre olay, kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın kendisini takip eden bir kişiye tepki gösterdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu okuldan alan kadın, kaldırımda yürürken uzun süre yaşlı bir adam tarafından takip edildiğini fark ediyor. Rahatsız olan kadın, kendini takip eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla vurarak kovalıyor. Kadın, "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diye bağırıyor. Kadına karşılık vermeyen tacizci bir süre sonra kaçıyor. Kadın da daha sonra çocuğunu alıp hızlı adımlarla uzaklaşıyor. Bu görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yapan 35 yaşındaki H.A. adlı kadın, "Taciz olayı kesinlikle olmadı. Takip edildiğimi düşündüm ama tanıdık biri çıktı. Şikayetçi değilim" diyerek başından geçenleri şöyle anlattı: "Okuldan dönerken arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Daha önce de takip edildiğim için tekrar okula girip çıktım. Hiç yüzüne bakmadım, aynı siyah ceketli siyah kasketli biri arkamdaydı. Kendimi korumak için direkt saldırıda bulundum. Taciz kesinlikle olmadı. O an da yüzüne bakmadığım için fark etmedim. Maalesef tanıdığım birisi çıktı. Herhangi bir şikayetim yok. Böyle bir olay tekrar tecelli ederse yine aynı şekilde davranabilirim, kendimi korumak için."

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