60 yaşında rap yapmaya başlayan 'Met Amca' 4 şarkı yazdı, klip çekti

Düzce’de, Mehmet Zeki çocukları sayesinde 60 yaşında rap müzikle tanıştı. ‘Met Amca’ lakabıyla rap müzik dünyasına adım atan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazdı ve şarkılarına klip çekti.

2 çocuk babası Mehmet Zeki, “Çocuklarım sayesinde bundan 3 ay önce rap müzikle tanıştım. Rap müzik dinledikçe 20 yaşlarıma indim. Bende yaparım diyerek 4 şarkı yazdım ve klip çektim” dedi.

Akçakoca ilçesinde büfe işleten Mehmet Zeki, çocuklarının dinlediği rap şarkılarını bir süre sonra kendisi de dinlemeye başladı. Yerli ve yabancı rap müzik sanatçılarını dinleyen Mehmet Zeki, 60 yaşında kapıldığı rap sevdasını öteye taşıyarak 4 şarkı yazdı.

Daha sonra bu şarkılarına klip çekerek tanıtım videolarını sosyal medyada yayınlamaya başladı. Kliplerin tamamlanmasıyla rap dünyasında lakabı ‘Met Amca’ olan Mehmet Zeki, videolarını tüm sosyal mecralarda yayınlayacak.