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60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri için Covid-19 aşılaması başladı

29 Mart 2021 12:53

Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe peyderpey ilerliyor. Bu kapsamda 60 yaş üzeri vatandaşlar, onların eşleri ve bazı kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için aşılama süreci başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etmişti.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, “Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Herkes aşısını olsun"

Kronik rahatsızlığı olduğu için aşılama grubuna dahil olan Nihan Gözalıcı, “Kronik hastayım ve çok rahat bir şekilde randevumu aldım. Sistem çok iyi işliyor. Sıralaması çok iyi geldim oldum. Özellikle kronik hastalıklarda çok önemli. Dolayısıyla kronik hastalarımız olsun, yaşlılarımız olsun, herkesler olsun. Ben kendime bu kadar çabuk sıra gelmesini beklemiyordum ama geldi, herkes aşısını olsun." diye konuştu.

Eşinden dolayı ilk dozunu olan 56 yaşındaki Gülen Karaman, “Çok kolaydı, öncelikle korkutulduk halk arasında ama ben halka çok fazla önem vermem. Bilime çok inanırım. Kesinlikle herkes aşısını vurulsun. Bu bir kul hakkı olabilir. Vurulmayanlar vurulanların hakkına girebilir” ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Tayfur Karaman’da aşı olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “En azından kendimizi sağlama aldık diye düşünüyoruz. Tavsiyemiz herkesin olması, herkes olsun tereddütsüz olsun” şeklinde konuştu.

Nasıl randevu alınır?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

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